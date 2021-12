Dalla volontà di reagire agli eventi drammatici dell’anno che sta per concludersi, nasce il Violino di Cristallo, nome dato ai dieci violini realizzati dalla Vetrodecor srl di Parma partendo da un'idea di Giorgio Giliotti, medaglia d'oro “Bormioli”; maestro Vetraio e poi liutaio per passione, iscritto all'Associazione Liberi Liutai. Ogni strumento è un pezzo unico, curato in ogni particolare, per poter riprodurre le varie espressioni vocali, attraverso le sonorità particolari del vetro, differenti, ma non per questo meno emozionanti, da quelle del legno.

L’Orchestra Filarmonica Italiana, ha creato la cornice musico-emozionale in cui si è esibito il violino al Teatro Regio davanti ad un pubblico stregato da un vero e proprio gioiello . La serata, presentata dalla giornalista della Gazzetta di Parma Chiara Cacciani, si è aperta sulle energiche note dell'ouverture «Coriolano», op. 62 di Ludwig van Beethoven, nell'interpretazione dell'Orchestra Filarmonica Italiana diretta da Andrea Oddone. È arrivato, quindi, il momento di presentare agli spettatori il violino di cristallo che, nelle mani di Cesare Carretta, ha fatto ascoltare il Largo da «L'inverno» da «Le quattro stagioni», op. 8 n. 4 di Antonio Vivaldi.