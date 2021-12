Giuseppe Milano È stato un 2021 in prima linea per l'ospedale Maggiore di Parma. La lotta contro il Covid in primis ma anche l'avvio, esattamente un anno fa, della campagna vaccinale cercando il...

Questo articolo è riservato ai lettori con accesso Gweb+ Attiva l'offerta e accedi a tutti i contenuti del sito Scopri i vantaggi dell'accesso con Gweb+ GRATIS PER 3 MESI poi 1,99€ al mese o 19,99€ all'anno Hai già attivato l'offerta?