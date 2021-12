Presunzione di innocenza: Riscopriamone il valore

Tra i settori della vita pubblica che il nostro Paese è chiamato a riformare, anche per soddisfare i desiderata dell’Unione europea e, dunque, per dimostrarsi meritevole della fiducia accordatagli con il Pnrr, c’è la giustizia. La prima riforma Cartabia, che porta il nome dall’attuale Guardasigilli, è intervenuta, nel settembre scorso, sui tempi dei processi, anche in attuazione del dettato costituzionale, che ne raccomanda la ragionevole durata. Invece, il decreto legislativo 8 novembre 2021, n.188, recependo la direttiva europea 2016/343 sulla presunzione di innocenza e sul rapporto, sempre critico e problematico, tra informazione e giustizia, introduce nuove garanzie per l’imputato e prova a porre un argine ad alcune storture che si sono evidenziate nel corso degli anni. Gli scandali scoppiati nella magistratura durante la pandemia, su tutti il caso Palamara, hanno altresì accelerato la riflessione sulla necessità di rivedere la struttura del Consiglio superiore della magistratura, al fine di blindare con maggiore efficacia e incisività il concetto di indipendenza delle toghe e, quindi, di ridefinire i rapporti tra queste e la sfera politica. Anche tale novità potrebbe essere in dirittura d’arrivo.



Sarebbe tuttavia sbagliato affrontare questo importante dossier sul tavolo del governo come una vicenda strettamente corporativa e burocratica, perdendo di vista la necessità inderogabile di rimettere al centro dell’amministrazione della giustizia i diritti fondamentali dei soggetti coinvolti nel processo.

I riflettori su questo nervo scoperto del sistema giudiziario si sono riaccesi di recente, all’indomani del suicidio dell’ingegnere Angelo Burzi, ex assessore e consigliere regionale piemontese di Forza Italia coinvolto nello scandalo Rimborsopoli e che si è tolto la vita alla vigilia di Natale, a casa sua. L’ex politico era stato condannato a tre anni di reclusione in appello, dopo essere stato assolto in primo grado e dopo aver ricevuto il primo avviso di garanzia oltre otto anni fa. Un calvario che, evidentemente, dichiarandosi lui innocente, deve averlo particolarmente provato e indotto a quel tragico gesto.

Si è parlato, ancora una volta, di persecuzione giudiziaria legata al colore politico di Burzi, visto e considerato che i magistrati di primo grado avevano optato per l’assoluzione, mentre in appello la condanna è stata pronunciata sul presupposto della colpevolezza «ogni oltre ragionevole dubbio». Secondo molti addetti ai lavori, le sentenze di assoluzione non dovrebbero essere appellate dalla Procura. Ha senso escludere il «ragionevole dubbio» se un tribunale ha già assolto? Come può una persona assolta in primo grado accettare una condanna così netta e perentoria in appello, sulla base della formula della colpevolezza «ogni oltre ragionevole dubbio», senza coltivare il sospetto di un accanimento nei suoi confronti?

Tuttavia, il procuratore generale di Torino, Francesco Saluzzo, interpellato sulla triste vicenda di Burzi, ha difeso l’operato dei magistrati del suo distretto giudiziario e ha respinto al mittente le accuse di faziosità, precisando che per ogni scontrino riguardante spese relative ad attività politiche c’è stata l’archiviazione senza contestazione, mentre sono stati passati ai raggi X soltanto gli acquisti impropri, in quanto legati a scopi palesemente privati, quando non di carattere «macchiettistico». Ed è su quelli che si è rafforzato il convincimento della colpevolezza degli imputati. Peraltro – ha aggiunto Saluzzo – Burzi aveva patteggiato una pena di oltre un anno di reclusione con riferimento ad alcune spese delle quali non era dimostrabile la finalità politica e istituzionale.



Al di là delle dinamiche processuali e del merito della singola vicenda, il tema della presunzione di innocenza appare più che mai lo spartiacque tra la barbarie mediatico-giudiziaria e la tutela della dignità della persona sotto processo. Ed è su questo che il decreto legislativo n.188 del 2021 introduce una svolta. Anzitutto laddove prevede il divieto, per le autorità pubbliche, di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l’imputato fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. In caso di violazione del divieto, oltre all’applicazione di eventuali sanzioni penali e disciplinari e al risarcimento del danno, l’intervistato potrà richiedere la rettifica della dichiarazione, alla quale l’autorità dovrà procedere «immediatamente e, comunque, non oltre quarantotto ore dalla ricezione della richiesta». Tale rettifica dovrà poi essere resa pubblica «con le medesime modalità della dichiarazione» o comunque con «modalità idonee». Invece, in caso di diniego, l’interessato potrà rivolgersi al tribunale in via d’urgenza.

Solo una puntuale applicazione di tali principi potrà evitare che la civiltà giuridica faccia dei passi indietro e che le lancette dell’orologio tornino ad epoche buie e tempestose come Tangentopoli, contrassegnate da vistosi accenti giustizialisti e da un’alterazione sistematica degli equilibri tra giustizia, politica e informazione.



Ogni suicidio è un mistero insondabile ed è norma di buon senso sospendere il giudizio su tragedie del genere. Non per questo ci si deve astenere dal ritenere inumano il trattamento di tanti imputati sotto processo per anni e anni, estromessi brutalmente dall’agone politico e sottoposti alla gogna mediatica che tende a presentarli come colpevoli fin dal giorno dell’avviso di garanzia o della prima udienza di un processo.

Nello Stato di diritto la presunzione di innocenza è un architrave imprescindibile. Per garantirne l’effettività è necessaria una virtuosa alleanza tra politica, magistratura e mezzi d’informazione.