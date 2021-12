Questa sera alle 21,00 su 12Tv Parma, proseguono le interviste di “Un Divano per Due” .Oggi è la volta di un duo storico parmigiano : loro sono cugini e fanno parte di una famiglia di artisti… Daniela e Giordano Ferrari, si raccontano, a partire da come è iniziata la volontà di lavorare insieme portando avanti la tradizione dei burattini fino ad arrivare ad oggi. Sveleranno aneddoti dei loro “dietro le quinte” e si metteranno a confronto per capire se esiste l’affinita’… Immancabili i fuori onda che condiranno un’intervista ricca di curiosità e simpatia.