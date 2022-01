Pandemia che ancora preoccupa, specie alla luce della diffusione della variante Omicron. E la campagna vaccinale, che da alcuni giorni si è allargata alla fascia d’età 5-11. Perché proprio la necessità di insistere con le immunizzazioni è l’unica strada per arginare i contagi. Partirà da qui il confronto di stasera a «Parma Europa», il programma condotto da Pietro Adrasto Ferraguti in onda in diretta alle 21 su 12 Tv Parma. Nell’anteprima della trasmissione la consueta intervista in studio: l’ospite sarà il Vescovo di Parma monsignor Enrico Solmi, con alcune riflessioni su questo periodo contrassegnato dalle ricorrenze religiose e il messaggio augurale ai parmigiani in vista del Natale. Subito dopo saranno in discussione gli argomenti della puntata: oltre alla situazione legata ai contagi da Covid nel parmense, specie nelle scuole, si parlerà di green pass, di possibili ulteriori restrizioni e dell’andamento dei consumi nella settimana di Natale.

Poi spazio agli investimenti previsti nel bilancio di previsione del Comune. In studio l’Assessore ai Lavori Pubblici Michele Alinovi, il responsabile Enti locali di Fratelli d’Italia Priamo Bocchi, la dirigente scolastica dell’IC Albertelli-Newton Paola Piolanti e la professoressa Tiziana Meschi. Via Skype interverranno Paolo Cozzolino, direttore del Dipartimento di sanità pubblica dell’Azienda Usl e il neo presidente della Provincia di Parma Andrea Massari.

L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta dalle 21, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it