Lunedì si è aperta la sessione invernale di calciomercato e su 12 Tv Parma torna da stasera e per tre mercoledì alle ore 21 la trasmissione che seguirà trattative, indiscrezioni e ingaggi. Denominata appunto “Calciomercato”, con la conduzione di Marco Balestrazzi e diversi ospiti ed esperti che si alterneranno in studio e in collegamento. Questa sera saranno presenti i giornalisti Sandro Piovani e Marco Bernardini, oltre all’opinionista Luca Romenghi. In collegamento interverrà poi il direttore sportivo del Parma Mauro Pederzoli.

Ci sarà anche una rubrica dedicata e riservata ai supporters crociati, “La segreteria dei tifosi”, che prevede la possibilità di inviare in trasmissione commenti audio via whatsapp al numero 3339200170, entro le ore 19,00. Una sessione di mercato, quella che andrà a concludersi il 31 gennaio, nella quale il Parma è chiamato a potenziare la rosa, come ha esplicitamente chiesto Beppe Iachini alla dirigenza crociata. Prima della sosta natalizia, il tecnico ha infatti manifestato pubblicamente la necessità di avere almeno un rinforzo per reparto, esterni compresi. Tanti i nomi che stanno emergendo in questi giorni, da Farias a Verre, da Cassata a Murru: Marco Balestrazzi e i suoi ospiti cercheranno di fare ordine fra tutte le indiscrezioni delle ultime ore, per seguire le piste concrete della campagna acquisti (e cessioni) invernale. Una finestra di mercato attraverso la quale anche altre squadre di B, il Monza su tutte, stanno cercando di rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione.

12Tv Parma, mercoledì 5 gennaio alle ore 21