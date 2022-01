«A fronte delle criticità registrate anche nelle scorse settimane, con le persone in attesa in file chilometriche all’aperto, al freddo, davanti alle Poste, chiediamo un’apertura quotidiana di non meno di tre sportelli negli...

Questo articolo è riservato ai lettori con accesso Gweb+ Attiva l'offerta e accedi a tutti i contenuti del sito Scopri i vantaggi dell'accesso con Gweb+ GRATIS PER 3 MESI poi 1,99€ al mese o 19,99€ all'anno Hai già attivato l'offerta?