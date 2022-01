Djokovic, l'Australia nega il visto: il tennista sarà espulso

Novak Djokovic, numero 1 del tennis mondiale, è stato informato che il suo visto è stato rifiutato e che in giornata sarà espulso dall’Australia. Gli avvocati di Djokovic impugneranno la decisione delle autorità locali. Lo scrivono The Age e Sydney Morning Herald. Il serbo è rimasto bloccato per diverse ore in aeroporto a Melbourne, dove avrebbe dovuto prendere parte agli Australian Open.

Il tennista è finito al centro delle polemiche per aver sostenuto di poter partecipare agli Open d'Australia con una certificazione medica che lo esenta dal vaccino.

Secondo il Sydney Morning Herald e The Age, le autorità dello Stato di Victoria hanno negato la richiesta di visto dopo che il giocatore e il team hanno presentato un modello sbagliato, che non consente esenzioni mediche per la mancata vaccinazione.

Intanto il presidente serbo Aleksandar Vucic ha accusato le autorità australiane di aver "trattato male" il tennista, il cui visto di ingresso è stato annullato.