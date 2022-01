Assurde divisioni nel governo

Un consiglio dei ministri, quello di mercoledì, che mostra quanto il processo di erosione messo in atto dai partiti abbia inciso sulla efficacia e sulla qualità dell’azione di governo.

Rispetto al passato (quando l’Italia era additata a esempio), il gabinetto non riesce più ad anticipare le evoluzioni della pandemia né a erigere in tempo gli argini necessari per impedirne il dilagare. Il complesso delle decisioni di mercoledì è, infatti, farraginoso e di difficile lettura e interpretazione e presenta contraddizioni irrisolte che mettono in discussione tutto l’impianto normativo.

Che, a emergenza pandemica in corso -e così tanto in corso come mai non era accaduto in passato-, ci si divida, ancora una volta tra rigoristi e aperturisti è il paradosso dei paradossi. Anche perché l’«aperturismo» è interpretato proprio da coloro che, per storia e per posizionamento, dovrebbero essere i difensori dei valori nazionali, rappresentati in questo caso dalla salute dei cittadini. La torsione aperturista, quindi, è solo un espediente politico per ottenere il risultato di mettere in difficoltà Draghi e di porlo così tanto in difficoltà da scuoterne l’immagine pubblica.

Le aperture di cui parliamo non beneficiano alcuno e rappresentano un affronto a tutti gli italiani che, consapevolmente, hanno condotto la battaglia contro il Covid-19 vaccinandosi ogni volta che è stato dichiarato necessario. E a quegli operatori, tantissimi, che con disciplina si sono attenuti al massimo delle precauzioni disponibili e che ora vedono premiati coloro che a questo massimo non si sono attenuti. E al personale sanitario costretto a operare in condizioni limite sfiorando il collasso.

Quanto alla fondatezza scientifica delle decisioni adottate, basti il «siamo all’improvvisazione», del prof. Andrea Crisanti e le critiche degli altri epidemiologi. L’indulgenza, in questi casi -come in tanti altri- non è caritatevole, ma rinuncia alle difese accordate dalla scienza e sostanzia una inaccettabile disponibilità al dilagare del virus.

Queste sono considerazioni di buon senso. In concreto, quella che si è svolta nella sala del consiglio dei ministri è stata una battaglia di bassa politica. Dietro di essa, dietro la strumentalizzazione della pandemia, si staglia, irrisolto, lo scontro tra chi crede nell’Europa e nei suoi effetti positivi e chi non ci crede e, quindi, considera l’ascesa di Draghi al Quirinale o la sua permanenza a Palazzo Chigi il male assoluto, da combattere con ogni astuzia.

Nonostante ciò, rimane, tuttavia, incorrotta, inattaccata e inattaccabile dagli acidi, la figura del presidente del consiglio: nella peggiore temperie, consapevole di avere le mani legate dalla contingenza istituzionale, è riuscito a tenere la barra e, accettando di compiere qualche passo invece di un balzo risolutivo, non si è arreso. La sua presenza a Palazzo Chigi non fu una resa dei partiti, ma fu ed è un successo della buona politica, da preservare per il futuro della Patria. Di tutta la Patria.