Farmacie in tilt per i tamponi

Monica Tiezzi

Grido d'allarme delle farmacie, già oberate dal rilascio di green pass, Spid, vaccinazioni Covid e prenotazioni esami.

Le nuove disposizioni regionali affidano infatti alle farmacie anche il compito di eseguire i tamponi che sanciscono la guarigione e la fine quarantena per contatto stretto con un positivo.

Un'ulteriore incombenza che sta mandando in tilt diverse farmacie, come dimostrano le code di ieri mattina, ad esempio, alla farmacia Caberti di via Trento e la valanga di prenotazioni alla Costa di via Emilia Est, che è arrivata ad eseguire anche cento tamponi al giorno e che, spiegano i dipendenti, ha l'agenda piena di prenotazioni fino alla prossima domenica.

«E in tutto questo l'Ausl dov'è? I drive through sono stati smantellati, così come l'hub di Moletolo, dove oltre ai vaccini si sarebbero potuti eseguire i tamponi. Al momento non ci sono più presidi pubblici per i test antigenici. Tutto ricade su tre farmacie di turno, che devono fare anche altro, tipo dispensare i farmaci» dice con amarezza Franca Lisa Scolari, una delle titolari della farmacia Costa.

Una situazione che Costa definisce «fra il kafkiano e il tragico» e che crea grossa confusione fra i cittadini. «Ormai dovremmo assumere una persona solo per rispondere il telefono e dare informazioni. Abbiamo tre linee perennemente occupate dalle 8 alle 22. Molte persone sono blindate in casa, anche se guarite, perché non riescono a trovare nessuno che dalla sanità pubblica risponda alle loro domande e non sanno come chiudere la quarantena. E neppure noi riusciamo ad avere chiarimenti dall'Ausl. È scandaloso che tutto questa succeda dopo due anni di Covid. Sapevamo tutti di questa nuova ondata, e non si è fatto niente».

A peggiorare le cose, i tentativi di molte persone di ottenere in farmacia un tampone di conferma di una positività risultata da un tampone «casalingo», per avviare la quarantena. L'autotest a casa, se positivo, dovrà essere registrato dal cittadino su un apposito portale della Regione, ha spiegato nei giorni scorsi l'assessore regionale alla Salute Donini, avviando subito l'isolamento. Ma il portale, ha spiegato lo stesso Donini, non sarà attivato prima del 17 gennaio.

Il tampone «di conferma», dicono i farmacisti, spesso mette a rischio il personale delle farmacie e va contro una circolare regionale che prevede che «possono eseguire il test antigenico rapido nasale in farmacia unicamente le persone senza sintomi. In caso di positività rilevata con un self-test, il cittadino deve rivolgersi al proprio medico curante per valutare la presenza di sintomi e la conseguente procedura da attivare».

Regola, quella dell'asintomaticità, che vale anche per il test di chiusura della quarantena.

Un iter facilmente aggirabile, fa notare Alessandro Merli, presidente di Federfarma Parma, che nella sua farmacia di San Polo di Torrile esegue in media una decina di test al giorno: «Tutto quello che noi farmacisti possiamo fare è misurare la temperatura e impedire il test a chi risulta con la febbre, unico sintomo facilmente rilevabile. Ma se il cittadino non ci riferisce di aver già eseguito un tampone a casa, o riesce a nascondere eventuali altri sintomi, non possiamo esimerci dall'esecuzione del test».

E anche se la Regione raccomanda alle farmacie di organizzare i tamponi su prenotazione, questa fase diagnostica sta creando al momento code e assembramenti. Un elemento che rischia di contribuire ancor di più al diffondersi del contagio.