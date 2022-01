Posticipare il rientro a scuola

Signor direttore,

vista la situazione critica dell'andamento della nuova variabile Omicron, con tutte le conseguenze della tenuta del Servizo sanitario nazionale, perché non possiamo posticipare l'inizio scolastico e recuperare a giugno le ore perse?

In una situazione così pericolosa non mi sembrerebbe una decisione così irrazionale e potrebbe togliere al virus terreno fertile per dilagare.



Parma, 8 gennaio