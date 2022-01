Ancora bivacchi nel castello di Bargone

Nonostante l’esistenza di un’ordinanza, datata ottobre 2018, di inagibilità della struttura, si è verificata nelle scorse settimane l’ennesima incursione non autorizzata all’interno del castello di Bargone: alcuni sconosciuti infatti si sono introdotti accedendo addirittura il fuoco nel camino.

Del fatto sono stati informati, da parte dei residenti della frazione sempre più preoccupati per le condizioni nelle quali versa il maniero, la proprietà, le forze dell’ordine ed il sindaco Filippo Fritelli.

Non solo. In rete, e più precisamente su un social network, è stata pubblicata la foto che ritrae due persone sedute su un divano posto di fronte al caminetto acceso.

«Il fatto dimostra l’occupazione abusiva del castello – affermano i residenti –. Abbiamo reso nota la situazione, ma siamo sempre più preoccupati dal fatto che, nonostante siano state più volte identificate persone estranee all’interno della proprietà, le forze dell’ordine non riescano a far rispettare l’ordinanza comunale e dall’assenza pressoché totale dell’amministrazione. Ormai non siamo più rientranti in un mero tema di rispetto delle leggi ma siamo sconfinati nel pericolo di incolumità per i residenti e per il maniero stesso di fronte ad un comprovato rischio di incendio. Vorremmo sapere cosa si aspetta ad intervenire, che succeda l’irreparabile? In più c'è il rischio di mandare in fumo una parte di storia. Attorno al maniero, inoltre, è ormai cresciuta a dismisura e senza controllo una folta vegetazione che rischierebbe di bruciare in caso di incendio».

I residenti di Bargone hanno da tempo organizzato una raccolta di firme, arrivata oltre quota 23mila, sulla piattaforma «change.org» per salvare il castello e la quarantina di pavoni che lo popolano, raccolta che nei giorni scorsi è stata consegnata nelle mani del presidente della Regione, Stefano Bonaccini. La raccolta di firme è stata sostenuta anche da Enpa.

r.c.