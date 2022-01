In 200 senza mascherina in discoteca: multa e chiusura per due locali a Milano

In un caso multa, in un altro anche chiusura per due note discoteche a Milano nell’ambito di controlli ai locali della movida.

Il titolare della discoteca Tocqueville, nella via omonima in centro, è stato sanzionato. In particolare gli agenti hanno scoperto che all’interno del club erano presenti 150 persone che, sebbene non stessero ballando (la musica era riprodotta solo da un computer), risulta che non avessero la mascherina e non rispettassero il distanziamento. La questura ha fatto sapere che il titolare è stato multato.

E’ andata peggio al titolare dell’Hollywood, in corso Como, a cui è stata imposta la chiusura del locale per 5 giorni a seguito di alcune violazioni: nella discoteca, dove la musica era gestita da un dj come in un periodo normale, c'erano 200 persone senza mascherine che ballavano e consumavano drink.