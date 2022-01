Green pass da parrucchiere e estetiste: quella scritta "richiesto tampone" che crea caos. Ecco come funziona

E' scattato l'obbligo di Green pass anche per parrucchieri e estetisti: ma per qualcuno si sono verificati momenti di sconforto mista a confusione: ad alcuni clienti, al controllo della certificazione verde con la app dedicata, compariva la scritta: certificazione valida richiesto tampone.

Che significa? si sono chiesti molti di loro. "Vuole dire dunque che il cliente deve ritornare con il tampone e quindi non può essere fatto entrare? Chi può sciogliere il dubbio?".

In realtà la app per la verifica del "lasciapassare" prevede di poter selezionare tra tre "gradi" di Green Pass: base, rafforzato e booster in base all'attività. E per parrucchiere e estetiste è previsto quello base.