Le sedi Ausl per il vaccino

Gentile direttore,

a riscontro della lettera del signor Pieron «Vaccinazioni in tutte le sedi Ausl» preme sottolineare che, con la recente apertura in città del centro vaccinale di via Quasimodo, sono attualmente operativi 6 punti vaccinali, di cui 3 a Parma e 3 in provincia, a Vaio, Langhirano e Borgotaro.

Va inoltre ricordato che i professionisti dell’Ausl, anche con la collaborazione dei medici di famiglia, garantiscono le vaccinazioni a domicilio di chi è in condizioni di fragilità sanitaria, dunque non trasportabile. Per domicilio, si intendono, oltre alle abitazioni, anche le strutture residenziali per anziani, per persone con disabilità e malattie psichiatriche.

Non solo, i medici di famiglia che hanno dato la disponibilità, vaccinano nei propri studi e anche nelle Case della Salute sul territorio provinciale o presso i centri vaccinali prima citati. Inoltre, si ricorda che sono state organizzate numerose iniziative di vaccinazioni straordinarie (i cosiddetti «open day»), in collaborazione con le Amministrazioni comunali, che hanno permesso alle persone di vaccinarsi nel proprio comune o in un comune vicino.

Per i più giovani, è stato organizzato un open day domenica 16 gennaio, con due centri vaccinali dedicati all’Ospedale Maggiore e a Vaio, un altro è già in calendario per il prossimo 29 gennaio a Fornovo e altre iniziative analoghe saranno programmate a breve. Sempre per i giovani, in alcuni periodi, è stato aperto un apposito ambulatorio alla Casa della Salute Pintor Molinetto e assicurato il servizio vaccinale in via Toscana, con un camper opportunamente attrezzato.

Iniziative, queste ultime, garantite in luoghi vicini a numerose scuole, per agevolare l’adesione alla campagna vaccinale degli adolescenti.

Ringraziamo il signor Pieron e cogliamo l’occasione per assicurare il massimo impegno profuso dalle due Aziende sanitarie di Parma per il miglior proseguimento della campagna vaccinale in atto.



Ufficio Stampa, Comunicazione e Rapporti con l’Utenza Azienda Usl di Parma

Parma, 19 gennaio