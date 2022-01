Vaccinazioni, le risposte dell'Ausl

Gentile direttore,

il signor Fabio Baroni, firmatario della nota «Vaccinazioni a domicilio: da un mese senza risposte» è già stato contatto telefonicamente dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico del distretto di Parma e ha ricevuto le informazioni per i suoi genitori. Cogliamo l’occasione per ricordare che le somministrazioni delle dosi booster contro il coronavirus a domicilio sono iniziate nel mese di novembre, a partire dalle strutture residenziali per anziani, disabili e persone cono malattia psichiatrica, per proseguire poi nelle abitazioni delle persone fragili e intrasportabili, come tali certificate e segnalate all’Ausl dal medico di famiglia. Le équipe di vaccinatori del distretto di Parma operano su base di quartiere, in modo da accorpare giornalmente più casi possibili di cui è stata segnalata la necessità e proseguono quotidianamente.



Ufficio stampa, comunicazione e rapporti con l’utenza Azienda Usl di Parma

Parma, 24 gennaio