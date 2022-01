Strade pericolose

Gentile direttore,

vorrei segnalare una problematica del nostro territorio che a me personalmente - ma penso anche alla maggior parte dei cittadini - sta a cuore: le righe bianche in strada. Io viaggio molto in auto per motivi di lavoro.

Nello spostamento tra Parma e Busseto/Zibello la riga laterale è praticamente impercettibile e quella centrale idem. Ieri mattina c'era parecchia nebbia e sul cavalcavia del Famila c'è stato da farsi il segno della croce. Per non parlare appena esci da San Secondo verso Carzeto .. e da Carzeto passando da Samboseto: zero righe bianche. Io lavoro a Busseto e arrivo tutte le mattine da Parma: credetemi, mette ansia guidare in queste condizioni. Ho già segnalato la questione anche in Provincia a Parma, ma, come immaginavo, nessuno mi ha mai risposto. Nei Comuni di San Secondo e Busseto la situazione è identica. Per la Bassa Parmense non mettere la riga in mezzo è da criminali.

Simona Ongari