Insultano gli ebrei? Aiutino gli indigenti

Gentile direttore,

«Sei ebreo e devi bruciare nei forni crematori». A pronunciare questa frase sono state due ragazzine 15enni ai danni di un ragazzo più giovane di loro. Episodio accaduto di recente in provincia di Livorno. Pare che le due ragazze si siano anche scagliate con calci e pugni contro il 12enne. Una denuncia per ingiurie e lesioni è già stata presentata ai carabinieri. Non credo che, oltre alle percosse, le ragazzine realizzino la gravità delle loro frasi. Che evocano un periodo storico, uno dei tanti nella storia dell'uomo, dove la follia collettiva e la malvagità pura hanno offuscato cuori e menti. E vanno punite per questo. Magari con lavori socialmente utili, stando vicino ad emarginati o indigenti o perché no, aiutando animali randagi in un'apposita struttura. In quanto a tolleranza gli animali hanno spesso molto da insegnarci. Non parliamo però di ritorno di antisemitismo, mi pare eccessivo. Parliamo piuttosto di poca educazione e superficialità. Mali diffusi al giorno d'oggi.



Sant'Ilario d'Enza, 26 gennaio