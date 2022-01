Rifugio Lagoni: la strada è un problema irrisolto

Egregio direttore,

sono a chiedere, dopo averlo fatto ufficialmente ai rappresentanti del Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano, che venga affrontato definitivamente in sede di Parco l'annoso e sempre più grave problema legato al transito delle auto nella strada forestale che collega la località Cancelli al Rifugio Lagoni in Comune di Corniglio.



E' sotto gli occhi di tutti che questa strada versa in uno stato tale per cui un rifacimento totale doveva essere già previsto, un finanziamento già richiesto e un intervento realizzato, da anni. Non parliamo di una situazione recente ma da vent'anni o più che frequento con assiduità quella zona non ho mai visto nessun cambiamento nel fondo stradale ma un sempre più graduale peggioramento.

Mi è stato detto che ci sono stati dei fondi (e sicuramente li stanzierete anche quest'anno) per rattoppare qua e là con un po' di stabilizzato i punti più critici, interventi che sono stati certamente fatti (tra l'altro non nel tratto più critico, ovvero dall'inizio della Riserva Guadine Pradaccio fino al Borello dello Sbirro): questi interventi però sono e saranno del tutto inutili perché al primo acquazzone e col transito frequentissimo di auto e jeep la situazione torna come prima, ergo i fondi spesi, anche se di modesta entità, è come averli buttati nel cestino.



E non servono certo grandi progetti per spargere dello stabilizzato o ghiaia che sia; progetto invece che, per quel che riguarda la carreggiata, è invece ben altra cosa (fresatura, nuovo fondo, etc.) e per il quale servono invece tanti soldi. Sarebbe allora più semplice dire senza mezzi termini «Non ci sono soldi» ma poi non capisco perché avete finanziato e realizzato il bellissimo collegamento ora esistente tra Cancelli e Lagdei, addirittura asfaltandolo quasi completamente: il motivo è perché si tratta di un chilometro contro cinque chilometri? Benissimo, si proceda a piccoli tratti ogni anno, ma non con lo stabilizzato a coprire le buche, quanto a rifare il fondo in quel tratto, anche duecento metri per volta. Da frequentatore della zona, nonché finanziatore della comunità montana attraverso la quota per il tesserino raccolta funghi che faccio ogni anno gradire una risposta.

Sarebbe molto più ragionevole decidere di tenere chiusa al transito la strada tutto l'anno, io sarei pienamente d'accordo e gli utenti si arrangerebbero diversamente, dico questo dopo aver speso quasi mille euro per sistemare la mia auto (una Panda, non un Mercedes) dopo aver percorso quella strada una cinquantina di volte solo negli ultimi due anni. Mi è stato detto che ci sono altre strade forestali dissestate e percorse da auto, benissimo: gradirei però sapere quali sono e la frequenza annua stimata di auto che transitano, poi ben volentieri andrò anche a vederle per rendermene conto di persona.

Claudio Bertolini

Parma, 28 gennaio