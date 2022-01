L'inizio del 2022 non è decisamente fortunato per la piscina «Ferrari» di via Zarotto. Dopo la chiusura delle due vasche piccole, infatti, due giorni fa è emerso un problema anche per la vasca...

Questo articolo è riservato ai lettori con accesso Gweb+ Attiva l'offerta e accedi a tutti i contenuti del sito Scopri i vantaggi dell'accesso con Gweb+ GRATIS PER 3 MESI poi 1,99€ al mese o 19,99€ all'anno Hai già attivato l'offerta?