Parmaeuropa

Dalla Dad ai tamponi, si va verso una semplificazione delle regole Covid per la scuola per tutti i gradi, dalla primaria alle superiori. Ma intanto, nelle ultime settimane, nelle scuole di Parma e provincia i contagi sono cresciuti, e tanto. Sarà questo uno degli argomenti al centro del confronto di questa sera a «Parma Europa»alle 21 su 12 Tv Parma. In studio con Pietro Adrasto Ferraguti ci saranno l’Assessore alle Politiche Scolastiche del Comune di Parma Ines Seletti, i dirigenti scolastici Aluisi Tosolini e Chiara Palù e il consigliere regionale della Lega Emiliano Occhi. Via Skype anche l’intervento del presidente della Provincia di Parma e sindaco di Fidenza Andrea Massari.

Spazio anche al tema delle vaccinazioni per bimbi e ragazzzi: ne parlerà la professoressa Susanna Esposito, Direttore della Clinica Pediatrica del Maggiore.

In più, a due anni dalla scoppio della pandemia, le voci dei militi dell’Assistenza Pubblica Parma: il collegamento esterno sarà curato dal giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto.

Nel corso della trasmissione anche un’intervista a Giacomo Vezzani, presidente di Emporio Solidale Parma mentre, nell’anteprima della trasmissione, sarà in studio Giovanni Baroni, da poco proclamato presidente per il biennio 2021-2023 della Piccola Industria di Confindustria ed anche vicepresidente di Confindustria.

L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta dalle 21, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it