Torna questa sera "Calcio e calcio" a poche ore dalla sfida con il Benevento e con le ultime considerazioni sul mercato appena concluso. Del momento del Parma parleranno questa sera, con Francesca Mercadanti, Giuseppe Milano e Luca Ampollini, il mister del Carignano Vittorio Bazzarini ed il super tifoso Alessandro Preti, oltre al giornalista della Gazzetta di Parma Paolo Grossi che sarà in collegamento. In più le incursioni social, anche in chiave sanremese, di Luca Ferrari. Appuntamento quindi alle ore 21 su 12 Tv Parma. Per intervenire in diretta via sms e whatsapp: 333-9200170