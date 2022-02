Rispoli mette dentro, ma c'è fuorigioco: gol annullato - 33' Benevento-Parma 0 -0

32' Due giocatori del Benevento cadono in area, l'arbitro fa correre. Cambio di fronte il Parma si lancia in avanti: Rispoli mette dentro, ma nel passaggio precedente, Simy era in fuorigioco. Annullato

31' Il piccolo spicchio colorato di gialloblù dei tifosi del Parma si fa sentire

27' Spunto di Rispoli, palla dentro per Benedyczak che cade a terra: ma l'attaccante crociato commette fallo

26' Duello Simy-Glik: punizione per il Parma a centrocampo

24' A metà tempo, nessuna occasione vera da gol: più Benevento, ma a parte l'occasione del gol annullato ai giallorossi il Parma non ha corso grossi pericoli

23' Pressione del Benevento. Cross di Tello in area: il pallone danza tra i giocatori, nessuno del Parma riesce a liiberare l'area ma il Benevento non ne approfitta. Vazquez alla fine toglie la pressione

21' Le squadre si temono. E si vede in campo

19' Simy si invola in contropiede, fermato

15' Ritmi non veloci. Scambio Simy-Benedyczak, il Parma guadagna un angolo

12' Benediczak vola verso la porta seguito da un difensore avversario, ma l'arbitro lo ferma

10' Punizione del Benevento, Buffon blocca comodamente

2' Sponda di Insigne e Forte colpisce in gol. Benevento subito in gol. Ma l'arbitro annulla dopo una lunga e improvvisa consultazione del var (fuorigioco attivo di Tello)

Il Parma attacca da sinistra verso destra con la consueta maglia crociata e pantaloncini bianchi. Il Benevento schiera con i tradizionali colori giallorossi (maglia a schacchhi)