San Valentino, ciaspolate romantiche in Appennino: scegli quella che fa per te

La festa di San Valentino, che quest’anno precede di poco il plenilunio, diventa ancora più suggestiva e romantica sulla neve dell’Appennino dell’Emilia-Romagna. Da sabato 12 a sabato 19 febbraio tante proposte, dal Comprensorio del Cimone (Modena) alla Campigna (Forlì-Cesena), per ciaspolate romantiche, itinerari lungo antichi sentieri in alta quota, weekend sugli sci.

Ciaspolata romantica il 12 a Bosco di Corniglio nel Parco dei Cento Laghi (Parma), tra boschi, laghetti e cascate alle prime luci del tramonto. Sabato 19 con la luna piena l’affascinante Lunata sui sentieri di Civago (Reggio Emilia).

Il comprensorio del Cimone (Modena) prepara il weekend di San Valentino con il 90% di impianti aperti e offerte speciali per il soggiorno degli innamorati. La luna piena di febbraio raggiungerà il culmine il 16 febbraio alle 17.56. Nella notte di sabato 12, cioè quello precedente il plenilunio, se il cielo non sarà coperto, la luce lunare donerà un alone particolare alla ciaspolata notturna in programma a Corno alle Scale (Bologna) con cena al Lago Scaffaiolo.

Ciaspolata notturna sabato 12 anche nel candore del bosco della Campigna, nel comune di Santa Sofia, nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (Forlì-Cesena), 5,5 chilometri nel cuore di una delle foreste storiche più belle d’Europa.