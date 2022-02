Irama, nella sua «Ovunque sarai» ci sono anche Salso e il Chini

Dal palco del Festival di Sanremo, la canzone «Ovunque sarai» di Irama, nome d’arte di Filippo Maria Fanti, vola fino a Salsomaggiore.

Le note profonde della sua canzone-poesia, arrivata quarta in classifica, salgono fino alla cupola del Salone Moresco e avvolgono gli interni del Palazzo dei Congressi nel video che accompagna il pezzo. Alcune scene del video, per la regia di Enea Colombi, infatti sono state girate nel Salone Moresco e in Sala Lampadario dell’ex Grand Hotel des Thermes mentre altre, che si intrecciano con quelle salsesi, riportano alla campagna piacentina, a Podenzano. Il video, in bianco e nero, è uscito subito dopo l’esibizione sanremese e ha giù raccolto oltre 4 milioni di visualizzazioni.

L’assessore alla Cultura Enrica Porta ha ricordato come «ancora una volta Salso sia stata scelta come location per riprese, in questa occasione per il video di una canzone che sta avendo molto successo, veicolando e insieme promuovendo la nostra località e le sue bellezze. Il video è stato girato a metà gennaio ma per i vincoli di riservatezza legati al regolamento del Festival di Sanremo non si è potuto dire niente fino alla sera del 2 febbraio quando Irama si è esibito».

Salso da sempre è set anche di film, basti pensare a due capolavori del regista parmigiano e premio Oscar Bernardo Bertolucci che girò alcune scene alle Terme Berzieri dell’atto secondo di Novecento. Mentre la famosa scena del ballo del suo film più premiato, «L’ultimo imperatore», venne girata proprio nel Salone Moresco del Palacongressi .

Più di recente invece, l’anno scorso, piazzale della Stazione è stato il set di alcune riprese del nuovo film di Gianni Amelio «Il Signore delle formiche».