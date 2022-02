Figlia guarita, ma senza Green pass

Gentile direttore,

mi scusi per il mio sfogo, ma sono sempre più affranta per la situazione in cui si trova mia figlia, e come lei tanti altri.

Mia figlia, dodicenne, risulta positiva al covid pochi giorni prima di sottoporsi alla prima dose del vaccino. Abbiamo esito di positivitá rilasciato dalla farmacia. L’Asl ci contatta, molecolare il 4 gennaio (dopo 9 giorni di isolamento) e risulta negativa. Ora mia figlia non può avere il green pass: non è mai stata riconosciuta positiva.

Non può andare a scuola in presenza, e questo è il problema principale. Non può entrare nei negozi, al bar, non può fare nulla. Ma lei è guarita, ha diritto al green pass!

La soluzione (l’unica) che ci è stata proposta è stata quella di farle subito il vaccino. Ma è guarita da un mese e non mi sembra il caso.

Mi auguro che questa situazione si sblocchi, ma sto perdendo le speranze.