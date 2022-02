Saio e sorriso: le figure mitiche dei «frè sarcón»

Qualche anziano se li ricorda ancora mentre, indossando uno sdrucito saio, attraversavano le strade ed i borghi della città a bordo del loro calesse trainato da un mulo o da un cavallo. Erano i «questuanti», in Padania chiamati «quistoni» . Dalle nostre parti erano semplicemente i «frè sarcón». Non celebravano messa, però rispondevano in latino, non avevano diritto al titolo di «padre», eppure vivevano in convento. Solitamente provenienti da famiglie povere e numerose del contado, della collina o della montagna, i «frè sarcón», entravano in convento in giovane età e, data la loro manualità di gente dei campi, svolgevano i lavori più umili, ma non meno importanti per la comunità come ad esempio: la cura dell’orto, della cantina, della stalla, della porcilaia e dell’apiario. Comunque, fra le tante incombenze che avevano, la principale, era la questua.

Figure simpatiche, di buon comando, di grande presa sulla gente (in quanto il loro compito era proprio quello di girare per case, casolari e corti), i questuanti, alla mattina ad orari antelucani, attaccavano il cavallo o il mulo al calesse e, dopo avere consumato una frugale colazione, riempivano la bisaccia con un pane ed una fiaschetta di vino e, prima ancora che il sole fosse spuntato, erano già nel borgo per la «serca» (questua). Nella nostra città ci furono questuanti famosi e molto popolari come il cappuccino Frate Cosma Menozzi che faceva la spola con il suo calesse dal Convento di Borgo Santa Caterina alla Ghiaia attraversando, all’andata, il Ponte Caprazucca, ed al ritorno, il Ponte di Mezzo. Un'altra amabile figura di «frè sarcón» compariva in città nel periodo dell’Avvento. Fisico esile, saio malandato, espressione ascetica, una lunga barba bianca ed un sorriso angelico, viso ossuto, occhi celesti, capelli lunghi e bianchi (un po' da profeta ed un po' da mago Merlino), il «sarcón» doveva essere originario delle nostre montagne (forse di Pratopiano di Palanzano in Val Cedra). Ma quello che colpiva di più del fraticello, che chiamavano Frate Rocco, era quel sorriso che sfoderava in qualsiasi occasione, sia che la questua avesse fruttato che, al contrario, fosse risultata magra. All’Annunziata, invece, la questua era affidata a Fra Giuseppe Mantegari al quale Padre Pietro Rossi dedicò, attraverso un’interessante libro, un delizioso profilo. Fra Giuseppe, alla guida del suo barroccio trainato dall’inseparabile cavalla Dora, non solo era conosciuto e stimato in città, ma era benvoluto anche dalle genti di campagna e di collina che, periodicamente, andava a trovare per poter riempire il suo carretto di «munizioni da bocca»: farina, salami, pollame, verdure, frutta, castagne. Insomma quel che… passava il convento e che il buon Fra Giuseppe trasportava nel «suo» convento di Strada D’Azeglio.

Erano tempi in cui la fame non faceva tante distinzioni e, come si aggrappava nelle case della gente, molto spesso entrava anche nelle canoniche e nei conventi dove non c’era certamente una gran abbondanza anche se i monaci ed i frati si arrangiavano con i loro orti e i loro pollai. Ma le comunità non erano scarne come ora. Ad esempio, conventi come l’Annunziata e San Pietro d’Alcantara, potevano ospitare oltre una ventina di religiosi ciascuno ed allora era veramente un problema mettere a tavola tutti i giorni non solo le anime, ma anche i corpi di tanti frati i quali, oltre saziarsi di litanie e di vespri, dovevano, per stare in piedi, cibarsi anche di altre cose meno spirituali. Il frate «cl’andäva a la serca» giungeva nelle aie delle case di campagna a bordo del suo barroccio, solitamente verso mezzogiorno. Un orario non scelto a caso per il fatto che veniva invitato a pranzare. Al levar della mensa, dopo avere distribuito a tutta la famiglia immaginette sacre: alle donne Santa Rita e Sant'Antonio da Padova, ai bambini il Bambin Gesù e, al «rezdór», Sant’Antonio Abate («Sant’ Antónni dal gozén»), caricava quello che la generosità della gente gli concedeva. Certamente la questua era più abbondante in estate che in inverno; in tutti i modi «al sarcón» si allontanava sempre con un sorriso ed una benedizione.

Fra Giuseppe, classe 1900, scomparso nel 1964, era originario di Casale di Tornolo. Di famiglia molto povera, dopo aver aiutato da bambino il padre nel mestiere di ambulante, decise di farsi frate ed entrò in convento vestendo il saio dei frati minori. Iniziò il suo noviziato a Cortemaggiore per poi arrivare a Parma all’età dei 26 e starci fino alla morte. Per facilitargli il ruolo di questuante, l’economo del convento comprò un asinello che, da subito, ricevette le amorose cure del frate che lo accudiva nella stalla del convento il cui ingresso era in borgo Catena. L’asinello fu poi sostituito da una cavallina bianca che Fra Giuseppe battezzò «Dora» ed alla quale Giorgio Torelli dedicò uno straordinario elzeviro, scritto come sempre in punta di penna, sulla Gazzetta di Parma del 15 aprile 2000. Fra Giuseppe si distinse negli anni della guerra aiutando tutti su ambo i fronti essendo amato e benvoluto da entrambe le fazioni. Ciò gli consentì di mettere in salvo anche alcuni ebrei ricercati dai tedeschi. In convento svolgeva il lavori più umili: dalla cura dell’orto e del pollaio, alla manutenzione della cantina e dei solai nei quali custodiva, con religiosa cura, le antiche olle nelle quali i frati dell’Annunziata conservavano l’essenza della famosa «Violetta di Parma» utilizzando le violette del loro convento e creando quel profumo che un anonimo frate realizzò nel 1870. Come custodiva gelosamente nelle saccocce del suo saio il «cipollone» (orologio) che fu di Padre Lino, quasi un segno del destino a cadenzare le ore della carità francescana a Parma. Per la sua bontà, l’innata generosità e la struggente semplicità tipicamente francescana molti lo paragonarono a Padre Lino. Padre Teodosio Lombardi, storico francescano, così lo ricordò: « Ha continuato l’opera benefica e caritativa di Padre Lino con una costanza ed una dedizione che destavano meraviglia». In San Pietro d’Alcantara, in via Padre Onorio, il questuante, era Fra Pellegrino Tagliavini, un omaccione bolognese il quale, oltre girare fra i banchi della chiesa per raccogliere le offerte durante la messa, alcuni giorni della settimana, con la sua bisaccia a tracolla, andava alla questua a bordo del «cavallo di San Francesco». Fra Pellegrino era un frate umile, cordiale, mansueto. Dopo fu la volta di un altro frate che, proprio questuante non era, ma lo divenne per aiutare i suoi poveri. Ed allora, Padre Silvestro Monterastelli, sempre del Convento di San Pietro d’Alcantara, lo si poteva incontrare sullo Stradone, alla mattina prestissimo, su una sgangherata bici tenuta assieme da fil di ferro, mentre trasportava chissà dove pile di giornali e carta da macero. Ci sono alcuni aneddoti popolari sui «frè sarcón». Si dice che una volta un questuante con il saio, a bordo del suo calesse, fu fermato da una pattuglia di guardie daziarie in una porta della città. Le due guardie rivolgendosi al frate gli dissero in modo ironico: «che bel caval, l’è fin’na un p’chè ca gl l ‘ abia un frè». «At gh ‘è propria ragiòn - replicò al sarcón - a dir la vritè mi vräva un äzon mo an l’ò miga catè parchè jeron bèle tutti int il guardji dal dasi».

Un giorno un «frè sarcón» passò da un contadino per chiedergli un po' di roba per il proprio convento. Il villano gli diede un sacchetto di noci e poi, rivolto al frate, gli chiese il motivo della presenza, in quel periodo, di così tanti grilli. Il frate rispose con candore francescano «gran grilleria gran carestia». Il contadino, temendo i presagi del frate, si riprese il sacchetto di noci. Poco più avanti il questuante incontrò un altro contadino al quale chiese se poteva dargli qualcosa da mettere sotto i denti. Ed anche lui chiese al frate il motivo della presenza di così tanti grilli nei campi. Il «sarcón» stavolta ribattè : «gran grilansa, gran bondansa» e se ne andò via con il carretto pieno. Il tempo ed il progresso hanno cancellato anche queste amabili figure, i «frè sarcón», mentre, alla mattina presto, uscivano dalle porte cittadine per recarsi in campagna o in collina in cerca di cibo e di elemosine e ringraziavano i loro benefattori con un sorriso.

Lorenzo Sartorio