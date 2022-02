«Guardando le immagini delle telecamere abbiamo visto che prima di colpire sono passati qui davanti un paio di volte per controllare che non ci fosse nessuno in giro. Poi, usando un oggetto metallico,...

Questo articolo è riservato ai lettori con accesso Gweb+ Attiva l'offerta e accedi a tutti i contenuti del sito Scopri i vantaggi dell'accesso con Gweb+ GRATIS PER 3 MESI poi 1,99€ al mese o 19,99€ all'anno Hai già attivato l'offerta?