Controlli dei carabinieri sui bus: trovato uno positivo al Covid

PARMA – Prosegue la collaborazione tra Carabinieri e controllori dei mezzi pubblici che sempre più di frequente trovano passeggeri sprovvisti del titolo di viaggio. Solo in questa settimana sono state diverse le chiamate al 112 in cui viene richiesto l’intervento della pattuglia per ottenere i documenti per la successiva sanzione. Ad esempio ieri, in Piazza della Libertà a Sorbolo, un uomo è stato trovato senza biglietto e non voleva nemmeno mostrare il documento di identità al controllore.

E’ dovuta intervenire la pattuglia per far si che il viaggiatore scendesse dal bus per procedere all’identificazione per la successiva sanzione. Nel corso di questi interventi i militari, nei giorni scorsi, hanno sorpreso un uomo che, positivo al virus e quindi sottoposto ad isolamento stava per salire sul mezzo pubblico. Lo stesso è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per delitto colposo contro la salute pubblica e riportato presso l’abitazione.