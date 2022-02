Pizzarotti: " 'Caso coro del Regio", mancanza di sensibilità da parte dei vertici del teatro"

In consiglio comunale si è parlato di guerra in Ucraina, con un'unanime condanna, ma anche di teatro Regio, con la risposta di Pizzarotti ad un'interpellanza della Lega: "Non ci sarà nessuna colonizzazione da parte di Bologna". Ma anche, ha concluso il sindaco: "Sul 'caso coro', c'è stata mancanza di sensibilità da parte dei vertici del teatro". Il direttore Claudio Rinaldi anticipa gli articoli che troverete domani sulla Gazzetta di Parma domani in edicola.