Per due anni la piazza è rimasta vuota. L'ultima volta che si è riempita per cantare, ballare e saltare in occasione della festa della Liberazione era il 2019. Sul palco c'erano Mahmood, fresco...

Questo articolo è riservato ai lettori con accesso Gweb+ Attiva l'offerta e accedi a tutti i contenuti del sito Scopri i vantaggi dell'accesso con Gweb+ GRATIS PER 3 MESI poi 1,99€ al mese o 19,99€ all'anno Hai già attivato l'offerta?