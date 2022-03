Ci saranno due anni scolastici «in trasferta» nelle aule degli ex Stimmatini di via D'Azeglio per i circa 230 studenti della scuola elementare «Rodari» del quartiere Montanara. Da luglio di quest'anno fino ad...

Questo articolo è riservato ai lettori con accesso Gweb+ Attiva l'offerta e accedi a tutti i contenuti del sito Scopri i vantaggi dell'accesso con Gweb+ GRATIS PER 3 MESI poi 1,99€ al mese o 19,99€ all'anno Hai già attivato l'offerta?