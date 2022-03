Controllo di vicinato: al via i corsi di formazione finalmente in presenza

Nessuno conosce la propria zona meglio di chi ci abita. 45 gruppi, 3000 persone, sono impegnate a Parma a collaborare, in primis tra vicini, ed in seguito, con le Forze dell’Ordine, per la sicurezza e il decoro dei quartieri di Parma. Sono i Gruppi di Controllo di Vicinato che durante la pandemia non hanno mai sospeso la sorveglianza ed, anzi, hanno promosso la creazione di un sito dedicato (www.acdvparma.it, grazie alla sponsorizzazione di COMeSER Srl, Bonazzi Software, GM spurghi e Metronotte Vigilanza) e una pagina facebook per essere vicini alla città con la tecnologia concessa dalle restrizioni sanitarie. La coesione sociale che scaturisce naturalmente dal prendersi cura e dal diventare un punto di riferimento per il quartiere di residenza è cresciuta nel segno di una città che cambia e che vuole rispondere ai cambiamenti. L'azione dei gruppi di controllo di vicinato è un'attività che punta al recupero di uno spirito di mutuo soccorso e ad una conoscenza diffusa dei servizi e delle segnalazioni da fare prontamente in caso di pericolo o degrado. Proprio per mantenere il corretto bagaglio di competenze, per acquisire una panoramica, ormai, post pandemica e rimanere tutti sulla stesso lunghezza d'onda il coordinamento dei gruppi sta promuovendo in queste settimane incontri, finalmente in presenza, presso la sede di via Gramsci 29 (tel. 0521218160 aperta al pubblico il sabato dalle 9 alle 12,30.

Lino Zardi e Luca Garato conducono gli incontri coordinati dal responsabile CDV della Polizia Locale. "Si tratta di momenti formativi, sull'equilibrio che va sempre mantenuto tra sorveglianza ed intervento. In questi incontri abbiamo anche la possibilità di ascoltare le criticità e le richieste che vengono direttamente dai cittadini tramite i residenti che esercitano il coordinamento del gruppo. Dopo questo lungo periodo di isolamento e restrizioni era necessario vederci e parlarci di persona per capire meglio i problemi, ma anche per stringere quella collaborazione che lega i gruppi alla Polizia Locale e alle Forse dell'Ordine. Le chat che segnalano prontamente i problemi sul territorio sono uno strumento immediato ma il controllo di vicinato si basa sul senso di appartenenza e sulla selezione delle segnalazioni che i cittadini inviano. Durante questi appuntamenti di formazione emergono buone pratiche e casi che è utile condividere per essere pronti nelle situazioni più ricorrenti di allerta o pericolo." L'ACDV Parma Controllo di Vicinato come APS può accogliere il 5per mille delle dichiarazioni dei redditi con il codice fiscale 92198580349.