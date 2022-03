Delprato e Man super,

Delprato 7,5

Un muro, una roccia tra i flutti, là dietro le ha prese di testa e di piede, in scivolata e in tackle. Si è mosso sulla sinistra mentre di solito gioca a destra ma ormai la sua duttilità è proverbiale. Sta disputando un girone di ritorno eccellente, con qualsiasi sistema e in ogni posizione in cui viene schierato. In campo poi si è fatto sentire anche coi compagni e con l'arbitro, mostrando personalità. E' a Parma in prestito ma se l'Atalanta ce lo lascia e lui è d'accordo, penseremmo già a riconfermarlo per l'anno prossimo.

Turk 6,5

Una vera difficile parata nel secondo tempo ma comunque sempre grande sicurezza. In tre gare ha preso un gol su rigore.

Balogh 6

Rischia un secondo giallo in avvio di ripresa ma resta in campo 90' e duella con attenzione: era alla terza presenza, non giocava da Como.

Danilo 6,5

Spende un giallo nel finale per fermare Diaw e prima non perde mai la bussola pur nell'emergenza e nel forcing avversario.

Coulibaly 6

Parte male con tanti errori nei tempi e nei tocchi poi però cresce e si rende utile in entrambe le fasi senza fare danni.

Sohm 6,5

La regia è scolastica e poco illuminante, il passo sempre lento, ma ieri il suo fisico e la sua grinta sono servite sino alle chance fallite nel finale.

Camara 6

E' vero che il gol lo innesca lui vincendo un duello aereo ma poi tra palloni sbagliati e falli provoca troppi patemi.

Man 7,5

Fascia da capitano, corsa, concentrazione, lucidità. Una prova maiuscola, ha dimostrato anche tanto carattere.

Tutino 7

Il voto non è solo o tanto per il golletto che ha segnato, ma per l'atteggiamento «besioso» che ha tenuto in campo e che è tanta manna in B per questo Parma.

Benedyczak 6

Dinamico lo è sempre ma di duelli ne vince davvero pochi. La palla non la tiene, passaggi non ne detta. Un po' di confusione e poco altro.

Sits 6

Questo campionato gli va ancora largo ma ce la mette tutta per essere utile alla squadra e accorciare il tempo in campo dei big stanchi.

Traorè (16' st) 6

Se al fisico corrispondesse altrettanto talento, sarebbe un Vieira. Non è così, ma ieri, benché arrugginito, ha cercato di dare una mano.

Simy 21' st 6

Stavolta che fa gol è in fuorigioco... si sbatte per aiutare i compagni e sbaglia qualche tocco di troppo.

Pandev 21' st 6

Non era certo la situazione ideale per lui che però con tecnica e mestiere è riuscito qua e là ad alleggerire la pressione.

Correiast 31' 6

Uno scampolo con tanta libertà, non sempre sfruttata al meglio, ma l'atteggiamento è stato positivo.

Rispoli st 31' 6

Fresco, si mette a duellare con il vivace Giacomelli per chiudere la fascia.