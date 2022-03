Oggi in edicola con la Gazzetta uno speciale sulla mostra dei Farnese alla Pilotta

Dalla camera delle meraviglie ai disegni d'architettura, passando per le grandi tele e le sculture d'autore. Apre venerdì al pubblico - oggi l'inaugurazione ad inviti - la mostra "I Fanese. Architettura, Arte, Potere" all'interno del Complesso monumentale della Pilotta. Un viaggio nella storia della dinastia che ha dominato la storia italiana tra Cinquecento e Settecento. Per accompagnare i nostri lettori alla scoperta della famiglia che ha fondato il Ducato di Parma, oggi con la Gazzetta inserto speciale di otto pagine con testi di approfondimento di Simone Verde, Andrea Merlotti, Cristina Quagliotti, Bruno Adorni, Carlo Mambriani, Pietro Zanlari. Naturalmente anche spazio a tutte le informazioni utili per accedere alla grande mostra.