Putin sconfitto se non vince in pochi giorni

Le cosiddette trattative in corso tra russi e ucraini sono una messa in scena degli apparati di Mosca per tenere agganciati gli ucraini a una falsa prospettiva, il cessate il fuoco, mentre le truppe regolari e speciali continuano a bombardare e a operare le loro pulizie etniche. Infatti, da parte russa non una concessione è stata annunciata, benché Zelensky - utilizzando con intelligenza una eccellente politica comunicazionale - s’è dichiarato pronto a rinunciare all’ingresso nella Nato, ad accettare una neutralizzazione garantita (e la parola «garantita» confligge con la malafede russa) e, infine, a rinunciare ai territori delle due repubbliche fantoccio del Donbass e alla Crimea, già occupata. Un pacchetto di «cedimenti» su questioni di principio che indica in modo inequivocabile la volontà di far cessare la strage e per converso la vocazione sanguinaria del despota moscovita. Ed è erroneo ritenere che il viaggio a Kiev dei primi ministri di Slovenia, Polonia e Repubblica Ceca, Janez Jansa, Mateusz Morawiecki e Petr Fiala (presente anche il vice primo ministro polacco Jaroslaw Kaczynski che ha proposto di inviare una missione Nato in Ucraina) sia un tentativo di innescare un’altra trattativa di pace: si tratta invece di una coraggiosa testimonianza di solidarietà, nella quale Kaczynski inserisce addirittura la provocazione (l’ingresso della Nato).

Quel che emerge dalle fonti internazionali consultabili e riservate - e che considero doveroso riferire - segnala un particolare disagio nelle forze armate russe: Putin, infatti, ha inserito in posizioni apicali diversi personaggi provenienti dal KGB a dispetto della storica diffidenza dei militari. Essi e le milizie ingaggiate per le operazioni ucraine sarebbero i responsabili delle peggiori efferatezze riscontrate sul campo. Se non vince in questa settimana, l’aggressione all’Ucraina può considerarsi fallita. Programmata e avviata per una breve durata (in 3 giorni Mosca immaginava di insediare a Kiev un governo fantoccio diretto da Viktor Janukovyč, il presidente fuggito in Russia il 22 febbraio 2014, all’indomani della strage di 100 manifestanti - contro di lui - in piazza Maidan) l’aggressione si è scontrata con una imprevista difesa ucraina, sia delle forze armate regolari che dei civili in armi. Una guerra di popolo che non si vedeva da decenni. Ma anche un campionario di errori tattici degni dei peggiori dilettanti.

Poche ore dopo l’inizio delle ostilità, infatti, sono state lanciate sull’aeroporto militare di Hostomel (Kiev) varie unità di Spetsnaz, le forze speciali russe. Prive delle mostrine militari, sbarcano da vari elicotteri. Il presidio ucraino si batte e distrugge vari elicotteri. Intanto, su un certo numero di Yliushin, una divisione aerotrasportata si appresta a sbarcare a Hostomel e a conquistare Kiev. Questa l’operazione pianificata da Mosca. Ma gli ucraini reagiscono, riconquistano le piste, abbattono alcuni Yliushin. Gli altri virano e tornano indietro. Tutta l’operazione non è stata assistita dalle forze aeree. Così è fallito il primo step dell’attacco «Lampo». Allo stesso modo, i 60 km di forze corazzate ferme sulla strada di Kiev per mancanza di carburante: due settimane fa i missili portatili degli ucraini hanno distrutto oltre 1100 mezzi, tra carri armati e autobotti, costringendo i restanti carri a disperdersi nelle melmose campagne circostanti.

Naturalmente, la necessità di vincere (i predecessori - zar e bolscevichi - di Putin sono sempre «caduti» dopo una sconfitta militare) ha spinto Mosca a imboccare la strada dell’escalation. Cioè distruggere i centri abitati con i bombardamenti aerei, i missili e soprattutto con le cannonate delle famose artiglierie russe. E sparare bombe termo-bariche (che bruciano l’ossigeno in un raggio di un centinaio di metri uccidendo in pochi attimi tutti gli esseri viventi del cratere) e le bombe a grappolo (rivolte a colpire la popolazione civile). La pulizia (etnica) dei viventi sopravvissuti alle bombe è affidata alle milizie in particolare ai sanguinari ceceni di Ramzan Kadyrov o ai siriani di Assad. Tutti segni di debolezza dell’apparato militare russo, indisponibile, nei militari di carriera e di leva, all’esecuzione delle «liquidazioni» richieste.

Ieri siamo entrati nella quarta settimana di guerra. Se non chiuderà la partita nei prossimi sette giorni Putin rischia di non chiuderla più. Anche perché Biden viene in Europa - forte dell’assenso del Regno Unito, di Francia e forse Germania - intenzionato a convincere gli altri alleati Nato a istituire la «no-fly-zone». Si tratta di una misura cui sono ricorse l’Onu e la Nato in varie circostanze. Essa consiste nel divieto di sorvolo di determinati territori, in questo caso, dell’Ucraina. Un divieto assistito dall’aviazione militare delle nazioni che la impongono (la Nato in questo caso). Putin ha dichiarato che la sua istituzione sarebbe considerato un atto di guerra e, probabilmente, ha ragione. Gli ambienti militari, peraltro, sono certi che la «no-fly-zone» finirà per arrestare le operazioni militari e confidano sul realismo di Putin che non rischierebbe una guerra totale.

«Confidano» ma non sono certi.

Il tempo della follia, apertosi il 23 febbraio, cederà in ogni caso il passo al tempo della storia, inarrestabile. Inesorabile.

Noi italiani, in questa dolorosa vicenda, non abbiamo svolto né svolgeremo alcun ruolo. Subiremo decisioni altrui nella consapevole assenza di peso e di ruolo del nostro Paese.

