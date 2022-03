Cade durante un'escursione in moto e si frattura femore e bacino: recuperato dal Soccorso alpino

Nel pomeriggio di sabato 19 marzo il Soccorso Alpino parmense è stato attivato, insieme ad ambulanza ed automedica di Tizzano, EliPavullo e Vigili del Fuoco, in aiuto di un motociclista enduro di sessantacinque anni caduto lungo una strada carrabile a circa un chilometro dall'abitato di Lagrimone, nel comune di Tizzano Valparma.

L'uomo, residente in provincia di Parma, si trovava in compagnia di un amico per un'escursione in moto quando è caduto urtando violentemente al suolo ed accusando un forte dolore agli arti inferiori. L'amico ha così contattato la Centrale operativa del 118 che ha attivato la macchina dei soccorsi.

Il Soccorso Alpino si è mobilitato con due squadre territoriali, oltre al tecnico di elisoccorso presente su EliPavullo: proprio l'equipaggio dell'elicottero è riuscito a raggiungere l'uomo e, dopo averlo stabilizzato, lo ha recuperato e trasportato all'Ospedale Maggiore di Parma, con una sospetta frattura di femore e bacino.