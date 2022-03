I disservizi sulla Parma-Brescia

Egregio direttore,

oggi 17 marzo come il solito è stato soppresso un treno, quello delle 17 e 12, quello delle 17 e 33 non è partito alla 18 e 20 era ancora Parma, quello delle 18 e 12 partito 10 minuti dopo da Parma è stato fermo 30 minuti davanti alla stazione di Torrile senza entrarci, il tutto per un guasto elettrico alla linea alla centrale di Cremona. Detto questo anche il treno per Parma delle 12 e 38 di oggi era in ritardo di 25 minuti annunciati , ritornando al treno delle 18 e 12 s è rischiato l'intervento delle forze dell’ordine a Torrile perché non partiva. Non penso solo agli utenti che usano questa linea sgangherata; ma penso anche ai conducenti che ogni santo giorno devono subire lamentele e hanno mille ragioni per fare sciopero nonostante io mi lamenti sui social perché mi cancellano i treni.

Una nota a margine facendo un check su Viaggia treno e su Trenit i ritardi sono sempre o quasi sbagliati per esempio oggi sono arrivati ad annunciare a Torrile un ritardo di 25 minuti in realtà ne aveva solo 17, oggi addirittura Trenit e Viaggia treno per 10 minuti non hanno più rilevato il treno. Evidentemente a mezzogiorno c'era già il problema descritto da me in precedenza.

San Polo di Torrile, 17 marzo