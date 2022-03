Ma il lupo non è un pericolo

Gentile direttore,

spesso quando si parla di lupi lo si fa solo per criminalizzarli quando invece bisognerebbe averne il massimo rispetto dato che, con la predazione, mantengono su livelli accettabili quelle popolazioni selvatiche che, senza di loro, aumenterebbero senza controllo.

Se vogliamo meno cinghiali, meno caprioli e meno nutrie dobbiamo imparare a convivere con questi animali, simbolo della ricchezza della natura italiana, intervenendo prima che gli episodi di predazione avvengano, con una prevenzione attiva e diversificata dei possibili conflitti.

E mi lasci dire, signor direttore che leggendo l’articolo sulla Gazzetta in cui si parla di un cane da caccia ucciso da un lupo, con il suo padrone che dice «bisogna fare qualcosa, oggi è toccato a Tobi ma domani potrebbe accadere a una persona», mi sono stupito che ancora si cerchi di far credere che questo magnifico animale sia un pericolo per l’uomo e che sia necessario un immediato intervento, quando non passa giorno, durante la stagione venatoria, che non si legga sui quotidiani di morti e feriti causati da chi scambia un essere umano per un cinghiale o un capriolo. Forse in questo caso sarebbe auspicabile davvero fare qualcosa!



Parma, 18 marzo