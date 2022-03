La coabitazione con l'imprevedibilità

Egregio direttore,

dal 17 al 19 settembre del 2010 tra Modena, Carpi e Sassuolo si tennero lezioni magistrali per il «Festivalfilosofia». Io ebbi la possibilità di seguire su internet solo una parte degli interventi a Sassuolo di Pier Paolo Portinaro e Frank Furedi. I due personaggi discussero le due importanti strategie di «condotta per neutralizzare i rischi». Il primo ricostruì i princìpi dell’ «etica della responsabilità», mentre il secondo mise in discussione criticamente il «principio di precauzione». Sinteticamente si potrebbe affermare che Furedi tentò di far capire la possibile coabitazione con l’imprevedibilità.

Dico subito perché oggi abbia voluto far rifermento a quei due interventi: 1°) la convinzione che la guerra promossa da Putin debba essere messa sotto la lente d’ingrandimento per osservare da una parte dove e quando sia stato abbandonato il «principio di precauzione», dall’altra se vi siano stati eventi «imprevedibili»; 2°) perché Frank Furedi proprio quest’anno ha fatto diffondere il suo libro: «I confini contano. Perché l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere». Si capirà dunque perché voglia patire da questa pubblicazione.



Non mi pare ci siano dubbi che Putin sia partito con l’idea di «tracciare nuove frontiere». Non solo, ma oggi come oggi pare che non siano molti ad aver capito che per Putin sia fondamentale iniziare con la conquista di Odessa col suo porto, per il semplice fatto che è di lì che partono i carichi di frumento e mais destinati a sfamare ben 300 (trecento) milioni di persone nel mondo! E’ prevedibile che Putin possa accettare la cessazione delle ostilità quando gli verrà «assegnata» anche e soprattutto tutta quella parte dell’Ucraina che comprenda quell’importante città portuale.

A quel punto il nuovo Zar potrà dire al mondo che sarà la «Nuova Russia» a controllare (oltre a quello che già controlla) il 25% di export del mais, 35% del grano tenero e 75% dell’olio di girasole al mondo! A quel punto si capirà quanto sia importante quell’etica della responsabilità (ma ormai violata) e quanto sia importante scoprire «l’arte di tracciare frontiere». Putin l’ha scoperta molto prima di Furedi. E’ il cosiddetto mondo occidentale che non ha pensato ad una «condotta per neutralizzare i rischi». Da parte mia debbo arrendermi perché non capisco se sia possibile «la coabitazione con l’imprevedibilità». Forse nel settembre 2010 avrei dovuto cercare di andare a Sassuolo per saperne di più.



Giuseppe Pigozzi

Parma, 22 marzo