Gli studenti dell'Ateneo: "Finalmente siamo in aula al 100%"

Come ogni martedì in edicola con la Gazzetta di Parma c'è l'inserto Scuola Università: 4 pagine per dare voce a studenti, prof, presidi e genitori. Spazio agli universitari e alla loro felicità per aule, biblioteche e sale studio al massimo della capienza: lezioni e laboratori dopo due anni tornano in presenza al 100%. E ancora la presentazione del corso di laurea in inglese Medicine and Surgery. Per la scuola, in 200 al Marconi per i campionati internazionali di Giochi matematici organizzati dall'Università Bocconi di Milano. E ancora "Il grande libro del calcolo veloce e mentale" di Dario De Toffoli. Una classe del Romagnosi in giuria per il premio Malerba, l'entusiasmo dei ragazzi per la Flipped week al San Benedetto e il progetto Swop, Erasmus, all'istituto Monebello, che ha ospitato le scuole danesi e tedesche.