Finisce il primo tempo: il Parma negli spogliatoi in vantaggio contro il Como 1-0

Finisce il primo tempo, il Parma, grazie ad un gol di Vazquez, va negli spogliatoi in vantaggio per 1 a 0. Prima parte della prima frazione a ritmo lento. Il Parma prova ad impostare ma il più pericoloso è il Como con Cerri: prima non è preciso di testa sotto porta, poi il cross per lui, solo davanti a Turk, è alto. Solo Bernabè in caduta crea un'occasione: palla a lato. E, sempre in caduta, stavolta il Parma colpisce (palla deviata) con Vazquez. Inizia un'altra partita, il ritmo è più alto grazie al Como che inizia a spingere, ma il primo tiro vero e proprio nella porta lo trova con Cerri. Turk risponde. Risponde il Parma con Bernabè, tiro a giro, che colpisce la traversa. Parma concreto.

44' Man, fuga sulla sinistra, cros al centro: la difesa del Como ribatte

41' Vazquez, murato, il Parma insiste, Bernabè palla a giro, traversa

39' Sponda di iovine per il solito Cerri. Primo vero tiro in porta del Como: Turk risponde

37' Pandev riceve palla in area, defilato, tiro a botta sicura, nulla di fatto

31' Vazquez, riceva palla in area, in caduta lascia partire il tiro (deviato): gol

29' Iachini si agita in panchina

27' Parigini entra in area dalla sinistra e fa fuori due difesnori crociati, ma cerca il primi palo e strozza troppo il tiro: palla fuori

25' Destro in caduta di Bernabè (ottimo assist di Man): palla di poco a lato

24' Il Parma prova a trovare spazi, ma senza risultato

22' Le squadre si sono allungate

19' Vazquez, sinistro dalla distanza, Gori respinge

16' Cross al centro (dopo una palla persa a centrocampo dal Parma), Cerri è solo davanti a Turk ma il cross è alto, l'attaccante parmigiano non ci arriva

15' Il Parma cerca di proporsi in avanti, senza risultati concreti

12' Parma in avanti, Vazquez alto

9' Cerri sfugge a Circati, colpo di testa in tuffo sotto porta, alto

5' Nessun brvido

Tardini quasi deserto, l'orario non aiuta. Da stasera (per l'impegno della nazionale femminile) lo stadio è in mano all'Uefa.

Le formazioni

PARMA (3-5-2): Turk; Circati, Danilo, Cobbaut; Coulibaly, Juric, Bernabè, Vazquez, Man; Pandev, Benedyczak

COMO (3-4-1-2): Gori; Vignali, Solini, Cagnano; Iovine, Arrigoni, Bellemo, Nardi; Parigini; La Gumina, Cerri.