(Domani in edicola) Gli studenti del Galilei ciceroni per le Giornate del Fai

Domani in edicola con la Gazzetta di Parma c'è l'inserto Scuola e Università, 4 pagine per dare la parola a studenti e professori. In copertina, gli studenti del Galilei di San Secondo ciceroni per le Giornate di primavera del Fai in Rocca, profonda la riflessione di Sabrina della media Vicini sul conflitto in Ucraina: come cambierà il mondo dopo la guerra? E ancora, la squadra dell'Ulivi vince la gara regionale di Debate e Tutti giù dal palco a Monticelli. Bella l'iniziativa della media Zani su La classe dei banchi vuoti per ricordare le vittime di mafia. Per l'Università gli esami più difficili: come superarli? Quali le domande più frequenti? Inoltre, i corsi professionali dell'Università, il laboratorio per l'Orientamento di Its Tech&Food e Alma, la rassegna Parma per Dante e il workshop Sentiamoci a Parma del Conservatorio Boito.