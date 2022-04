ParmaEuropa

Opere viabilistiche per il territorio, fondamentali per una moblità sempre più efficiente e per riportare il posizionamento di Parma e della provincia al centro del nodo geografico infrastrutturale, attraversato dal traffico di merci e persone e motore di sviluppo economico essenziale per il nostro territorio e non solo. Perchè da questo punto di vista i problemi non mancano.

Sarà questo l’argomento principale della puntata di questa sera di «Parma Europa», il programma di 12 Tv Parma dedicato all’attualità condotto da Pietro Adrasto Ferraguti e in onda come ogni martedì in diretta alle 21. Dal Ti-Bre autostradale alla ferrovia Pontremolese, dalla fermata a Parma dell’Alta Velocità all’aeroporto, dalla via Emilia bis alla Cispadana, c’è l’impegno della Regione Emilia-Romagna. Che non più tardi di giovedì scorso, in un convegno organizzato dal Gruppo Imprese Artigiane, aveva ribadito il proprio sostegno per bocca dell’Assessore regionale a Mobilità e trasporti Andrea Corsini.

Ma sul tavolo c’è anche il tema della quarta corsia dell’Autostrada del Sole: appena pochi giorni fa un incidente in prossimità dell’A15 aveva congestionato il traffico per ore, con la chiusura del tratto interessato che aveva provocato anche lunghissime code sulla viabilità ordinaria.

La Regione ha mostrato attenzione a tutte le problematiche, ma sul tappeto restano le tempistiche. Il punto sulle grandi opere stasera a «Parma Europa» con il direttore dell’Unione parmense Industriali Cesare Azzali, il presidente della Provincia Andrea Massari e il consigliere regionale della Lega Fabio Rainieri. Nel collegamento esterno, curato dal giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto, ci sarà il presidente della Sogeap Guido Dalla Rosa Prati.

L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta dalle 21, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it.