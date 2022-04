Gentile direttore,

sono 20 anni che vivo in una traversa di via Sidoli e mai avrei pensato di dovermi rivolgere a lei per denunciare la situazione sempre più insostenibile del parco della Cittadella, da sempre fiore all’occhiello della città, oggi abbandonato all'incuria.

Da due anni sono in pensione dopo una vita passata a vendere vini in tutta Italia. Aspettavo da tempo questo traguardo perché la mia professione mi ha tolto molte energie nel corso degli anni e ora vorrei godere del meritato riposo assieme alla mia attuale compagna.

Purtroppo la pandemia non mi ha permesso di vivere a pieno il primo periodo da pensionato, in quanto sono dovuto rimanere chiuso in casa per lungo tempo. Oggi però le restrizioni sono in calo e finalmente posso trascorrere mattine e pomeriggi a passeggio nel parco della Cittadella in queste prime giornate di primavera.

Ebbene, la situazione che mi appare davanti ogni giorno è davvero poco piacevole. Rifiuti non raccolti, aiuole non potate. Ma soprattutto un insopportabile via vai di giovani spacciatori ad ogni ora del giorno: impossibile non notare il loro comportamento. Alla luce di quanto le ho descritto, sono rimasto allibito nell'apprendere dal suo giornale che l'attuale amministrazione pretende di ripresentarsi ai cittadini proponendo nuovi progetti per la valorizzazione della Cittadella. La domanda che rivolgo loro è la seguente: a chi dobbiamo additare l'intollerabile situazione in cui oggi si ritrova il parco? Come mai la pulizia, la cura e il controllo non vengono applicati con costanza? Se l'organico comunale non è sufficiente per provvedere, come mai non è stato incrementato in dieci anni?

Osservando l'inizio della campagna elettore, l'unico ad aver avuto parole chiare in merito mi sembra essere Pietro Vignali, che ha dichiarato di voler restituire la Cittadella ai parmigiani riportando decoro e sicurezza. Questo grande polmone verde deve tornare a disposizione dei cittadini per trascorrere il tempo libero e praticare gli sport individuali.

Lui è un «uomo del fare», sono certo non mancherà di mantenere la parola data.

Mario Festa

Parma, 14 aprile