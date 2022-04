Questa sera alle 21 nuovo appuntamento su 12 Tv Parma con«Verso il voto-Speciale elezioni 2022»,un format nel quale Pietro Adrasto Ferraguti dialogherà con i candidati in corsa per la carica di sindaco in vista del voto previsto per il prossimo 12 giugno. Al centro delle interviste soprattutto il profilo personale dei candidati: dai percorsi scolastici e universitari alle esperienze nel mondo del lavoro, dalle loro passioni fino all’interesse per la partecipazione alle sfide della politica. E ci sarà ovviamente spazio anche per alcune tematiche relative alle proposte programmatiche dei candidati, vale a dire gli aspetti più significativi legati ai progetti per la città da illustrare agli elettori parmigiani.

Nella seconda puntata di «Verso il voto-Speciale elezioni 2022» saranno intervistati Marco Adorni, Andrea Bui e Erico Ottolini.

L’appuntamento con «Verso il voto-Speciale elezioni 2022» è per questa sera alle 21 su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand suwww.12tvparma.it.