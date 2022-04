Al via il secondo tempo (nessun cambio): 46' Parma-Ascoli 0-1

47' Il Parma cerca di sfondare, ma Botteghin non fa passare i crociati

46' Riprende la partita. Nessun cambio dei due allenatori

Parma praticamente perfetto in copertura per tutto il primo tempo. In avanti crea tanto ma non trova, come altre volte, lo spunto vincente. I primi 45' sono decisi dal primo e unico tiro in porta dell'Ascoli: un siluro dell'ex Bidaoui dopo un rimpallo che gli ha servito il pallone sui piedi. Inizio equilibrato con un'azione di Dionisi in contropiede arginata dalla difesa crociata. Il cuore dei primi 45' è ampiamente di firma crociata con tre nitide occasioni non sfruttate. L'Ascoli si fa vedere per un paio di folate attorno al 30'. Spartiacque l'azione in cui Pandev il gol lo segna, ma controlla la palla con il braccio: tocco irregolare che non sfugge al var. Rete annullata, E' 5' dopo, in un'azione speculare che i bianconeri, oggi azzurri, trovano un vantaggio che sa di beffa.

47' Fallo a centrocampo di Bernebè: ammonito

2' di recupero

45' giallo per Vazquez

44' Azione fotocopia del gol (annullato del Parma). Un rimpallo offesnsivo al limite favorisce Bidaoui che come Pandev fa partire un bolide imparabile. Gol e vantaggio Ascoli

41' Il Parma riparte

38' Un rimpallo (palla gestita da Vazquez) favorisce Pandev che si sposta al centro e fa partire un siluro di sinistro: gol. Ma c'è un controllo di braccio del macedone, gol annullato

38' Gioco spezzettato

34' Punizione centrale (da posizione favorevole) di Vazquez: alta

32' Collocolo s'accentra velocissimo (complice un intervento in contrasto non perfetto di Danilo) ma la sua azione è seguita con attenzione dalla difesa crociata

30' Gioco spezzettato

I tifosi dell'Ascoli continuano a far "rimbombare" il Tardini

29' Il centrocampista si rialza

28' Saric è a terra (botta all'addome): gioco fermo

26' L'Ascoli si fa vedere nella metà campo crociata, in contropiede. Ma il Parma non concede nulla

25' Ancora Parma per 5', ma manca lo spunto. I crociati trovano però un angolo

20' Man prende palla, trova uno spiraglio nel cuore dell'are e va sul fondo: mette dentro ma non trova un compagno

I 1500 tifosi dell'Ascoli incitano a suon di decibel la squadra

18' man s'incunea in area, respinto

16' Due folate a tutto campo del Parma respinte

14' Scambio elegante con Dionisi, Saric da distanza siderale fa partire un missile: alto

12' Buon momento per il Parma, seconda occasione: palla a Vazquez che trova un tiro cross pericoloso, palla respinta dal portiere ascolano Leali. Palla a Rispoli che ha spazio e tempo per coordinare il tiro. Arriva Falasco che in acrobazia respinge

10' Il lampo è di Vazquez che serve al millimetro Tutino, l'attaccante crociato di fisico si fa largo e trova spazio per il tiro. Palla deviata in angolo

7' Parma e Ascoli provano a sfondare, ma le difese rispondono con ordine e respingono

I tifosi del Parma si fanno sentire

5' Si ragiona, pochi slanci

3' Corner Parma, palla troppo corta, la difesa dell'Ascoli allontana

I decibel dei tifosi ascolani sono alti

2' Palla a Dionisi che parte in velocità, ma "litiga" con la palla e fa recuperare la difesa crociata

1' Il Parma attacca da sinistra verso destra. Primo pallone gestito dall'Ascoli

Ascoli in maglia azzurra, Parma con la storica casacca crociata

Settore ospiti pieno di tifosi dell'Ascoli.

Il match conta, per il Parma, "solo per la gloria". La matematica non ha ancora calato la sua scure sulle ambizioni estive di una squadra che, a detta di tanti, aveva tanto in più delle altre. E' ora, però, di onorare il campionato e guardare (pianificare) il prossimo anno: ecco perchè queste partite diventano fondamentali per conferme e partenze. L'Ascoli, invece, è in piena loitta per un posto nei playoff. Le motivazioni potrebbero influire.