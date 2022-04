Elezioni amministrative: Morgan si candida a Parma

- Pellegrinaggio per 230 giovani in piazza San Pietro da Papa Francesco (organizzato dalla Cei): è il primo dopo la pandemia da covid

- Intervista di fine mandato per il sindaco Pizzarotti: polemiche, critiche e duri commenti (non solo via social)

- Corsa a sindaco: a Parma si candida Morgan

Il vicedirettore della Gazzetta, Stefano Pileri, anticipa gli articoli che troverete domani sul giornale in edicola.