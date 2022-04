Mauro Coruzzi gran cerimoniere di «Rosa Parma», il nuovo format di 12 Tv Parma che ha debuttato sabato scorso ed è stato un successo. Perchè Mauro si è confrontato con una ragazza decisamente speciale e cioè l'atleta paralimpica Giulia Ghiretti, notisissimo volto parmigiano capace di presentarsi ai telespettatori armata della sua incredibile forza di volontà, ma anche con una simpatia enormemente coinvolgente, lei piena di interessi e di passioni nonostante la disabilità le abbia radicalmente cambiato la vita.

Stasera alle 21 la seconda puntata di un altro appuntamento da non perdere. Mauro Coruzzi incontrerà infatti la cantante Edda Ollari. Nata nel piccolo borgo di Fragno di Calestano, ben presto per lei si fece largo una naturale predisposizione per la musica. Si dedicò giovanissima al pianoforte e alla sua passione per il canto. Lunga e ricca di successi la sua carriera. Partecipa nel 1965 al concorso “Voci Nuove” di Castrocaro, ottiene giovanissima un contratto con una casa discografica e alla fine viene lanciata come "la cantante con la treccia", per la lunga treccia con cui appare nelle sue esibizioni. Il suo primo album a metà degli anni ‘60, poi le partecipazioni al “Cantagiro”, all'”Oscar della Canzone”, a “Un disco per l’Estate” fino al “Festival di Sanremo”: è il 1971 e Edda Ollari canta “L’ora giusta”. Per un solo punto il brano non approda alla finale. Anche a causa della delusione sanremese, la Ollari cambia casa discografica per poi fermarsi alcuni anni anche per la nascita del figlio Simone. Ma la musica continua a scorrerle nel sangue. Così arrivano altri 45 giri tra il 1979 e il 1980 e poi altre esibiizioni dal vivo, anche come cantante nell'orchestra di liscio di Mario Bragadini.

Una voce brillante, quella della “cantante con la treccia”, che spazia dalle tonalità acute a quelle più basse, un carattere vivace e una storia ricca che parla di un’Italia lontana. Tutto ciò fa di questo incontro con Edda Ollari una tappa quasi obbligata, e piacevolissima, per «Rosa Parma». Coruzzi dialogherà con una donna senza rimpianti o nostalgia, che si racconterà a Mauro accogliendolo a casa sua, tra aneddoti e momenti importanti passati al fianco di alcuni dei più grandi protagonisti della musica italiana.