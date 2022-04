«Il settore agroalimentare ha dimostrato in modo ancor maggiore la sua strategicità per Parma in questi anni di pandemia». Così ha iniziato la sua relazione di fine mandato davanti alla commissione Bilancio Sebastiano...

Questo articolo è riservato ai lettori con accesso Gweb+ Attiva l'offerta e accedi a tutti i contenuti del sito Scopri i vantaggi dell'accesso con Gweb+ GRATIS PER 3 MESI poi 1,99€ al mese o 19,99€ all'anno Hai già attivato l'offerta?